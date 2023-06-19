Легенду «Спартака» выписали из больницы

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Ширко выписан из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

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По информации источника, бывший нападающий оправился от последствий сердечного приступа, и на данный его здоровью ничего не угрожает.

Теперь Ширко будет необходимо регулярно обследоваться у кардиолога для профилактики, сообщает «Мутко Против».

46-летний экс-футболист был экстренно госпитализирован с сердечным приступом 12 июня в реанимационное отделение Боткинской больницы. После вмешательства врачей состояние Ширко удалось стабилизировать. Спустя некоторое время игрок был переведен в кардиологическое отделение.