Легенду «Спартака» выписали из больницы

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Ширко выписан из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».
По информации источника, бывший нападающий оправился от последствий сердечного приступа, и на данный его здоровью ничего не угрожает.
Теперь Ширко будет необходимо регулярно обследоваться у кардиолога для профилактики, сообщает «Мутко Против».
46-летний экс-футболист был экстренно госпитализирован с сердечным приступом 12 июня в реанимационное отделение Боткинской больницы. После вмешательства врачей состояние Ширко удалось стабилизировать. Спустя некоторое время игрок был переведен в кардиологическое отделение.
Ширко выступал за «Спартак» с 1995 по 2021 год и провел за красно-белых 174 матча, в которых забил 52 гола. Затем он выступал за московское «Торпедо», ярославский «Шинник», грозненский «Терек» и «Томь».