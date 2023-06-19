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Экс-игрок "Спартака" Ширко выписан из больницы после сердечного приступа

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Александр Ширко выписан из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

Легенду «Спартака» выписали из больницы
© РИА Новости

По информации источника, бывший нападающий оправился от последствий сердечного приступа, и на данный его здоровью ничего не угрожает.

Теперь Ширко будет необходимо регулярно обследоваться у кардиолога для профилактики, сообщает «Мутко Против».

46-летний экс-футболист был экстренно госпитализирован с сердечным приступом 12 июня в реанимационное отделение Боткинской больницы. После вмешательства врачей состояние Ширко удалось стабилизировать. Спустя некоторое время игрок был переведен в кардиологическое отделение.

Ширко выступал за «Спартак» с 1995 по 2021 год и провел за красно-белых 174 матча, в которых забил 52 гола. Затем он выступал за московское «Торпедо», ярославский «Шинник», грозненский «Терек» и «Томь».

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