$83.65-0.3191.63+0.67

Луис Энрике стал фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике близок к тому, чтобы возглавить «Пари Сен-Жерен». Об этом сообщает Sport.es.

Луис Энрике стал фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ»
© globallookpress.com

По данным источника, Энрике стал фаворитом на эту должность после срыва переговоров представителей парижан с Юлианом Нагельсманом.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира в Катаре.

Под руководством Энрике сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2020, команда проиграла в полуфинале будущим чемпионам итальянцам.

Энрике 53 года, до этого он возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», выиграв с последней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды — чемпионат Испании и трижды — Кубок страны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители