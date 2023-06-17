Луис Энрике стал фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике близок к тому, чтобы возглавить «Пари Сен-Жерен». Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, Энрике стал фаворитом на эту должность после срыва переговоров представителей парижан с Юлианом Нагельсманом.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира в Катаре.

Под руководством Энрике сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2020, команда проиграла в полуфинале будущим чемпионам итальянцам.