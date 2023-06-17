Луис Энрике стал фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ»
Испанский специалист Луис Энрике близок к тому, чтобы возглавить «Пари Сен-Жерен». Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, Энрике стал фаворитом на эту должность после срыва переговоров представителей парижан с Юлианом Нагельсманом.
Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира в Катаре.
Под руководством Энрике сборная Испании вышла в полуфинал Евро-2020, команда проиграла в полуфинале будущим чемпионам итальянцам.
Энрике 53 года, до этого он возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», выиграв с последней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды — чемпионат Испании и трижды — Кубок страны.