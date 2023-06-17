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«Локомотив» объявил о заключении трехлетнего контракта с Самошниковым

Московский «Локомотив» заключил контракт с защитником Ильей Самошниковым, сообщает пресс служба футбольного клуба.

«Локомотив» объявил о переходе Самошникова
© ФК «Локомотив»

Соглашение с 25 летним футболистом рассчитано на три года. Самошников будет выступать за железнодорожников под 77 м номером.

Во вторник стало известно, что Самошников покинул казанский «Рубин» после истечения срока контракта. В завершившемся сезоне футболист провел 28 матчей в МЕЛБЕТ Первой Лиге, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Самошников также защищал цвета московских «Торпедо», «Велеса», «Арарата» и ярославского «Шинника».

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