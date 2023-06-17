«Локомотив» объявил о переходе Самошникова

Московский «Локомотив» заключил контракт с защитником Ильей Самошниковым, сообщает пресс служба футбольного клуба.
Соглашение с 25 летним футболистом рассчитано на три года. Самошников будет выступать за железнодорожников под 77 м номером.
Во вторник стало известно, что Самошников покинул казанский «Рубин» после истечения срока контракта. В завершившемся сезоне футболист провел 28 матчей в МЕЛБЕТ Первой Лиге, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Самошников также защищал цвета московских «Торпедо», «Велеса», «Арарата» и ярославского «Шинника».