Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Турции. В услугах ямайского форварда заинтересован «Галатасарай», информирует журналист Эрдал Бозкурт в своём «твиттере».

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По сведениям источника, уже в ближайшие дни «Галатасарай» сделает официальное предложение по Николсону. Турецкий клуб интересовался Шамаром в прошлом сезоне, однако стороны не смогли договориться о трансфере. Теперь же «Галатасарай» возобновил интерес к игроку.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чём уже сообщил самому игроку. Руководство красно-белых предложило футболисту заняться поиском нового клуба.