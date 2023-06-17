Гол Давиташвили принес Грузии выездную победу над Кипром

Матч 3 тура отборочного турнира к Евро-2024 в группе А Кипр - Грузия завершился победой гостей (1:2). Сборная Грузии со счетом 2:1 победила на выезде национальную команду Кипра в рамках 3 тура квалификационного турнира к Чемпионату Европы-2024.

На 31 минуте первый гол в этом матче забил грузинский нападающий Жорж Микаутадзе. На 40 минуте форвард сборной Кипра Иоаннис Питтас сравнял счет, реализовав пенальти. Уже в концовке игры, на 84 минуте, полузащитник Зурико Давиташвили принес победу сборной Грузии.

Этот успех позволил сборной Грузии набрать 4 очка в 2 матчах и выйти на второе место в группе, опередив Испанию, в активе которой 3 очка в 2 матчах. Лидирует в группе А команда Шотландии - 9 очков в 3 матчах, четвертую позицию занимает Норвегия (1 очков в 2 матчах), пятую - Кипр (0 очков в 2 матчах).

Чемпионат Европы-2024

Отборочный турнир

Группа А

Кипр - Грузия 1:2 (1:1)