ЦСКА выкупил футболиста Мойзеса у бразильского "Интернасьонала"

Соглашение рассчитано до 2026 года с опцией еще на один сезон. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет €5 млн.

Мойзесу 28 лет, он выступал за "Интернасьонал" с 2021 года. В августе 2022-го ЦСКА арендовал бразильца на один год с правом выкупа. В сезоне-2022/23 Мойзес провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Вместе с армейцами защитник стал обладателем Фонбет - Кубка России и серебряным призером Мир - Российской премьер-лиги.