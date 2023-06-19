Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна

Мадридский "Реал" отказался от планов приобрести нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Гарри Кейна, сообщает Relevo.

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По информации издания, это произошло из-за слишком высоких финансовых требований лондонского клуба. Президент "Реала" Флорентино Перес не считает целесообразным тратить на покупку 29-летнего футболиста €100 млн. Напомним, этим летом "Реал" подписал контракты с полузащитником "Боруссии" Джудом Беллингемом и хавбеком "Райо Вальекано" Франом Гарсией, а также взял в аренду нападающего "Эспаньола" Хоселу.

Перес заявил, что нынешним летом мадридский клуб больше не планирует предпринимать какие-либо действия на трансферном рынке, несмотря на слухи о возможном приобретении у "Пари Сен-Жермен" нападающего Килиана Мбаппе.