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Relevo: "Реал" отказался от покупки форварда "Тоттенхэма" Кейна из-за слишком высокой цены

Мадридский "Реал" отказался от планов приобрести нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Гарри Кейна, сообщает Relevo.

Стало известно, почему «Реал» отказался от кандидатуры Гарри Кейна
© Reuters

По информации издания, это произошло из-за слишком высоких финансовых требований лондонского клуба. Президент "Реала" Флорентино Перес не считает целесообразным тратить на покупку 29-летнего футболиста €100 млн. Напомним, этим летом "Реал" подписал контракты с полузащитником "Боруссии" Джудом Беллингемом и хавбеком "Райо Вальекано" Франом Гарсией, а также взял в аренду нападающего "Эспаньола" Хоселу.

Перес заявил, что нынешним летом мадридский клуб больше не планирует предпринимать какие-либо действия на трансферном рынке, несмотря на слухи о возможном приобретении у "Пари Сен-Жермен" нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти недоволен отношением к себе со стороны руководства "сливочных". Специалист недоволен тем, что боссы "Реала" не учитывают его мнение по вопросу трансферов и не выполнили обещания по усилению состава.

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