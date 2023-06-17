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ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 36-летний игрок обороны подписал новое соглашение до окончания сезона-2023/2024.

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным
© Чемпионат.com

Набабкин присоединился к ЦСКА 13 лет назад — в 2010 году и провёл за это время 303 матча в футболке армейцев. С московским клубом защитник стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем трёх Кубков и трёх Суперкубков страны.

В сезоне-2022/2023 на счету Набабкина 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тысяч.

Ранее московский клуб объявил о выкупе у «Интернасьонала» бразильского защитника Мойзеса.

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