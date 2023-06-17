Сборная Бразилии по футболу впервые в истории вышла на матч в черной форме

Бразильская сборная впервые в своей истории отказалась от традиционных цветов формы (желтого, синего и белого), чтобы привлечь внимание к борьбе с расизмом. Так команда поддержала своего нападающего Винисиуса Джуниора, который, выступая за мадридский «Реал», подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Испании с «Валенсией». Винисиус вышел в стартовом составе сборной Бразилии на матч с командой Гвинеи.