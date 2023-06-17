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Сборная Бразилии по футболу впервые в истории вышла на матч в черной форме

Сборная Бразилии по футболу проводит товарищеский матч в Барселоне с командой Гвинеи в полностью черной форме.

Сборная Бразилии по футболу впервые в истории вышла на матч в черной форме
© Матч ТВ

Бразильская сборная впервые в своей истории отказалась от традиционных цветов формы (желтого, синего и белого), чтобы привлечь внимание к борьбе с расизмом. Так команда поддержала своего нападающего Винисиуса Джуниора, который, выступая за мадридский «Реал», подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Испании с «Валенсией». Винисиус вышел в стартовом составе сборной Бразилии на матч с командой Гвинеи.

У гвинейцев с первых минут играет форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано. После 40 минут игры счет 2:1 в пользу бразильцев.

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