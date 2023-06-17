Сборная Бразилии по футболу впервые в истории вышла на матч в черной форме
Сборная Бразилии по футболу проводит товарищеский матч в Барселоне с командой Гвинеи в полностью черной форме.
Бразильская сборная впервые в своей истории отказалась от традиционных цветов формы (желтого, синего и белого), чтобы привлечь внимание к борьбе с расизмом. Так команда поддержала своего нападающего Винисиуса Джуниора, который, выступая за мадридский «Реал», подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Испании с «Валенсией». Винисиус вышел в стартовом составе сборной Бразилии на матч с командой Гвинеи.
У гвинейцев с первых минут играет форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано. После 40 минут игры счет 2:1 в пользу бразильцев.