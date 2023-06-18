Президента Украинской ассоциации футбола отправили в СИЗО

Следственный судья Шевченковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко, передает FootballHub.

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Павелко выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа 2023 года. В ноябре 2022 года компания «УАФ Маркетинг» внесла за Павелко залог в размере 9,88 млн гривен. Теперь этот залог перечислен в пользу государства.

В феврале Павелко был отстранен от своей работы по решению Печерского районного суда города Киева.

16 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе УАФ. Напомним, что в конце ноября 2022 года глава федерации был арестован за хищение средств, которые были направлены на организацию производства искусственного покрытия для футбольных полей.