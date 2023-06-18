Президента Украинской ассоциации футбола отправили в СИЗО

Президента Украинской ассоциации футбола Павелко отправили в СИЗО на 60 суток
Следственный судья Шевченковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко, передает FootballHub.
Павелко выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа 2023 года. В ноябре 2022 года компания «УАФ Маркетинг» внесла за Павелко залог в размере 9,88 млн гривен. Теперь этот залог перечислен в пользу государства.
В феврале Павелко был отстранен от своей работы по решению Печерского районного суда города Киева.
16 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в офисе УАФ. Напомним, что в конце ноября 2022 года глава федерации был арестован за хищение средств, которые были направлены на организацию производства искусственного покрытия для футбольных полей.
Ранее Павелко заявил, что сборная Украины не будет отказываться от участия в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года, несмотря на выступление в отборе национальной команды Белоруссии.