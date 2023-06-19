Голубович Дмитрий / "Чемпионат" Прогноз Александра Елагина на матч Англия — Северная Македония в отборе на Евро-2024

Исторически англичанам дома тяжело играть с македонцами.

Известный спортивный телекомментатор и футбольный эксперт Александр Елагин дал прогноз на матч 4-го тура отборочного турнира на Евро-2024 между сборными Англии и Северной Македонии.

Ставка: фора (-2.5) на Англию за 2.04.

«В последние коды отборочные турниры чемпионатов мира и Европы складываются для сборной Англии легко и непринужденно. В 56 матчах отбора на континентальное первенство, состоявшихся в XXI веке, англичане проиграли всего шесть раз при 39 победах. В родных стенах за все годы они проиграли всего трижды, и все эти неудачи были на «Уэмбли».

Самое интересное, что большинство соперников, которые играли с англичанами вничью на их поле, к элите совсем не отнесёшь. В своё время среди них затесалась и Северная Македония.

Соперники за всю историю в отборе чемпионат Европы провели 4 матча: Англия дважды победила в гостях, но дома оба раза не сумела победить македонцев. Как мне кажется, на этот раз дурная ничейная традиция англичанами наконец-то будет преодолена», — приводит слова Елагина stavka.tv.