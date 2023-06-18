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Сборная Италии выиграла бронзовые медали Лиги наций

Завершился матч за третье место в Лиге наций между сборными Нидерландов и Италии. Встреча, прошедшая на стадионе "Грос Весте" в голландском Энсхеле, закончилась победой итальянцев со счетом 3:2.

Сборная Италии выиграла бронзовые медали Лиги наций
© Газета.Ru

На шестой минуте защитник сборной Италии Федерико Димарко открыл счет в матче. На 20-й минуте полузащитник Давид Фраттези увеличил примущество итальянцев. Полузащитник голландской сборной Стивен Бергвейн сократил отставание до минимума на 68-й минуте, но на 73-й минуте Федерико Кьеза восстановил преимущество сборной Италии в два мяча. На 90-й минуте полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум забил второй гол своей команды.

"Газета.Ru" провела тестовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, сборная Италии завоевала бронзовые награды Лиги наций.

Сегодня, 18 июня, состоится финал Лиги наций, в котором встретятся сборные Испании и Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее бывший нападающий сборной России, нидерландского "Аякса" и немецкого "Байера" Дмитрий Булыкин назвал фаворита финала Лиги наций.

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