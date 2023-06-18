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«Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Жирова

Футболист возвращается в Россию.

«Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Жирова
© Championat.com

Калининградская «Балтика» объявила о подписании контракта с защитником Александром Жировым.

Как сообщает пресс служба футбольного клуба, соглашение между сторонами заключено на один год с опцией продления ещё на сезон.

С 2018 года Жиров выступал за немецкий «Зандхаузен». Контракт игрока с командой Бундеслиги II был рассчитан до июня 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл 36 матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее 32-летний защитник выступал за махачкалинский «Анжи», томскую «Томь», «Краснодар» и красноярский «Енисей».

По итогам сезона-2022/2023 «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и вышла в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Калининградцы вернулись в высший дивизион впервые за 25 лет.

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