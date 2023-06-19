$83.99+0.3491.80+0.16

«Бавария» заплатит «Ман Сити» за Уокера около €30 млн — СМИ

Переход защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера в «Баварию» обойдется мюнхенцам в 30 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

«Бавария» заплатит «Манчестер Сити» за Уокера около €30 млн
© Матч ТВ

Ранее СМИ сообщали, что большая заслуга в скором переходе англичанина принадлежит главному тренеру мюнхенцев Томасу Тухелю. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Уокер в составе «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23 выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. 33 летний защитник сыграл в 39 матчах за «горожан» в минувшем сезоне, в которых отдал одну голевую передачу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители