«Бавария» заплатит «Манчестер Сити» за Уокера около €30 млн

Переход защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера в «Баварию» обойдется мюнхенцам в 30 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Уокер в составе «Манчестер Сити» в сезоне 2022/23 выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. 33 летний защитник сыграл в 39 матчах за «горожан» в минувшем сезоне, в которых отдал одну голевую передачу.