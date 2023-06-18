Тренер Сторожук ответил на слова Сулейманова: обиженный футболист хуже бабы

Бывший главный тренер "Краснодара", а ныне наставник тульского "Арсенала" Александр Сторожук прокомментировал слова экс-футболиста краснодарской команды Магомеда Шапи-Сулейманова, который резко высказался о работе тренера в сезоне-2022/2022. Слова Сторожука передает "Матч ТВ".

Ранее Шапи заявил, что мог не уходить в аренду в "Хапоэль" из Беэр Шевы, но на его решение повлияли отношения со Сторожуком. Сулейманов также обвинил специалиста в двуличии.

"Спросите мнение обо мне у всех игроков того времени: Сафонова, Сперцяна, Черникова, Кривцова и Ионова. У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я это понимаю и не хочу акцентировать внимание на Шапи", — сказал Сторожук.

Сторожук возглавил в феврале 2022 года после отъезда немецкого тренера Даниэля Фарке. В качестве исполняющего обязанности главного тренера Сторожук привел черно-зеленых к четвертому месту по итогам сезона-2021/22. В начале января "Краснодар" возглавил сербский специалист Владимир Ивич.

Напомним, в сезоне-2022/23 Сулейманов на правах аренды выступал за "Хапоэль. СМИ сообщали, что футболист может перейти в казанский "Рубин", вернувшийся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после победы в Первой лиге.

В концовке сезона Сулейманов получил дисквалификацию на десять матчей за участие в драке после матча чемпионата Израиля с "Маккаби" из Хайфы. Российский футболист дал пощечину полузащитнику соперников Долеву Хазизу.

В израильской прессе сообщалось, что после произошедшей драки "Хапоэль" принял решение не выкупать трансфер Сулейманова у "Краснодара".