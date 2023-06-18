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В Британии сообщили, что футболистом Чаловым интересовались клубы АПЛ

Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал, что несколько лет назад клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) интересовались нападающим ЦСКА Федором Чаловым. Его слова передает "РБ Спорт".

В Британии сообщили, что футболистом Чаловым интересовались клубы АПЛ
© РИА Новости

"Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет. Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются", — сказал Браун.

Нападающий уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский "Базель", за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Федор Чалов готов успешно выступать в сильнейших европейских футбольных лигах.

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