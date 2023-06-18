В Британии сообщили, что футболистом Чаловым интересовались клубы АПЛ
Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал, что несколько лет назад клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) интересовались нападающим ЦСКА Федором Чаловым. Его слова передает "РБ Спорт".
"Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет. Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются", — сказал Браун.
Нападающий уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский "Базель", за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.
В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Федор Чалов готов успешно выступать в сильнейших европейских футбольных лигах.