В Британии сообщили, что футболистом Чаловым интересовались клубы АПЛ

"Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет. Как и к любому другому российскому игроку. На этот рынок в Англии не ориентируются", — сказал Браун.