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Сборная Испании выиграла Лигу наций, победив в финале Хорватию

Сборная Испании завоевала Лигу наций, одолев в решающем матче по пенальти Хорватию - 0:0, 5:4.

Сборная Испании выиграла Лигу наций, победив в финале Хорватию
© rg.ru

У некоторых топ-сборных довольно прохладное отношение к Лиге наций. После тяжелейшего сезона многим звездам хочется побыстрее в отпуск, а тут впереди еще два матча. Впрочем, сказанное относится далеко не ко всем игрокам. Те же испанцы и хорваты честно признавались: для них воскресная встреча имеет гигантское значение.

Та же "красная фурия" не завоевывала никаких трофеев аж с 2010 года, когда Хави с Иньестой принесли ей победу на чемпионате мира. Более того - с тех пор "красно-желтые" ни разу не участвовали в финалах крупных форумов. Ближе всего к достижению этой цели они были близки в 2021 году, но в полуфинале Евро команду Луиса Энрике остановили итальянцы. Что касается хорватов, то "шашечки" ни разу в истории в принципе не выигрывали никаких титулов. Да, были два полуфинала первенства планеты, и даже один финал, но побед не было.

"Триумф в финале против Испании станет невероятным достижение. Завоевать первый трофей в истории сборной будет исполнением мечты", - заявил за сутки до финала ветеран и лидер хорватской команды Лука Модрич.

Сам матч получился не очень зрелищным, опасных моментов команды почти не создавали. Чуть ближе к успеху были испанцы, но хорваты выстояли как в основное, так и в дополнительное время. В серии пенальти "красная фурия" допустила лишь один промах, в то время как у "шашечек" не забили Ловро Майер и Бруно Петкович. Как итог - 5:4 в пользу Испании.

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