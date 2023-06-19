$83.99+0.3491.80+0.16

Армения вырвала победу у Латвии благодаря голу игрока «Локомотива»

Сегодня сборная Армении в Ереване принимала Латвию в рамках 4-го тура квалификационного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Армения вырвала победу у Латвии благодаря голу игрока «Локомотива»
© РИА Новости

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Отличился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. В середине второго тайма гости сравняли счет благодаря голу Робертса Савалниекса. Уже в добавленное время судья встречи Петер Кралович назначил пенальти в ворота сборной Латвии. Одиннадцатиметровый удар реализовал Тигран Барсегян.

В этом матче принял участие еще один игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард Сперцян, который выступает за «Краснодар». Ранее Руслан Пименов посоветовал Сперцяну перейти в чемпионат Нидерландов.

После двух матчей сборная Армении занимает предпоследнее место в группе D, Латвия — последнее. Лидирует сборная Турции, одержавшая две победы в трех матчах.

Следующий матч сборная Армении проведет 8 сентября против лидера своей группы, Латвия сыграет с Хорватией в этот же день.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители