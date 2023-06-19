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Стал известен первый футболист в мире, выигравший ЧМ, Евро и Лигу наций

Полузащитник андалусийской "Севильи" и сборной Испании Хесус Навас после победы своей национальной команды в финале Лиги наций над сборной Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти) стал обладателем исторического достижения.

Хесус Навас – первый в истории футболист , выигравший ЧМ, ЧЕ и Лигу наций
© IMAGO/Global Look Press

Как сообщает журналист Педро Мартин в своем Twitter, 37-летний футболист стал первым в истории футбола, кому удалось за карьеру первенствовать на чемпионате мира, чемпионате Европы и в Лиге наций.

Навас становился чемпионом мира в 2010 году на мундиале в ЮАР, а победы на чемпионате Европы он добился в 2012 году на турнире в Польше и Украине.

В минувшем сезоне вместе с "Севильей" Навас стал победителем Лиги Европы.

В чемпионате Испании сезона-2022/23 37-летний полузащитник провел 32 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов назвал нападающего Артема Дзюбу лидером команды.

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