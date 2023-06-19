Испания стала наиболее титулованной европейской сборной

Национальная команды Испании завоевала пятый трофей в своей истории, обыграв в финале Лиги наций — 2023 сборную Хорватии в серии пенальти. Таким образом, Испания – наиболее титулованная европейская сборная за всю историю международных турниров. Национальная команда обогнала Германию по количеству различных трофеев.

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Испанцы выигрывали Евро в 1964, 2008 и 2012 году, а также побеждали на чемпионате мира — 2010. После триумфа в Лиге наций коллекция трофеев «красной фурии» пополнилась ещё одной наградой.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, состоялся финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды).