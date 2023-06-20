Тренер сборной Исландии пригрозил Роналду синяками

Главный тренер сборной Исландии Оге Харейде отметил, что его подопечные намерены остановить капитана Португалии Криштиану Роналду в предстоящем матче сборных в рамках квалификации к Евро 2024.
Этот матч станет для 38 летнего португальского форварда 200 м за сборную.
— Я думаю, что это вечеринка Роналду, которую все у нас хотят испортить. Он продолжает забивать голы и остается готовым к матчам.
Мы поздравим его с 200 м матчем после игры, но во время игры оставим ему синяки, — приводит слова Харейде A Bola.
Матч Исландия — Португалия пройдет 20 июня в Рейкьявике.