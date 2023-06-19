$83.65-0.3191.63+0.67

«Барселона» может бесплатно подписать вице-чемпиона мира 2022 года

Чемпион Италии в составе туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает аккаунт Jijantes FC в Twitter со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

«Барселона» может бесплатно подписать вице-чемпиона мира 2022 года
© Газета.Ru

По информации источника, руководство итальянского клуба намерено инициировать переговорный процесс с представителями игрока, однако они рассматривают и иные варианты продолжения карьеры для своего клиента.

Текущий контракт Рабьо с "Ювентусом" истекает 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А французский футболист провел 32 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Вместе с национальной сборной Франции в декабре 2022 года Рабьо стал вице-чемпионом мира.

Ранее "Андерлехт" опроверг сообщения об интересе к нападающему московского "Спартака" и сборной Ямайки по футболу Шамару Николсону.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители