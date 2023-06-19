«Барселона» может бесплатно подписать вице-чемпиона мира 2022 года

Чемпион Италии в составе туринского "Ювентуса" Адриен Рабьо может продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом сообщает аккаунт Jijantes FC в Twitter со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

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По информации источника, руководство итальянского клуба намерено инициировать переговорный процесс с представителями игрока, однако они рассматривают и иные варианты продолжения карьеры для своего клиента.

Текущий контракт Рабьо с "Ювентусом" истекает 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А французский футболист провел 32 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Вместе с национальной сборной Франции в декабре 2022 года Рабьо стал вице-чемпионом мира.