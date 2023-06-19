Футболисту «Спартака» Промесу вынесли приговор

Нидерландского футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса приговорили к 18 месяца тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Промеса признали виновным в нападении на своего родственника при отягчающих обстоятельствах, которое произошло на семейной вечеринке в 2020 году в нидерландском Абкауде. В ходе конфликта спортсмен ранил мужчину ножом чуть ниже коленной чашечки.

Заявление в полицию родственник подал лишь через несколько месяцев после происшествия, а в декабре 2020 года Промеса арестовали, выпустив из-под стражи спустя несколько дней без снятия обвинения. Изначально футболиста пытались привлечь к ответственности за покушение на убийство, однако после обвинение ослабили до нападения при отягчающих обстоятельствах.

В ходе судебного разбирательства прокуратура требовала для Промеса 2 года лишения свободы. В качестве доказательств вины футболиста судьи приняли во внимание прослушиваемые телефонные разговоры, в которых спортсмен рассказал о нанесении ранения брату. Суд также обвинял форварда в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний.

Напомним, что Промесу 31 год. Он выступает за «Спартак» с 2021 года, а ранее играл за московский клуб с 2014 по 2018 год. В 2017 году голландец стал чемпионом России, а в сезоне 2021/22 годов выиграл кубок страны.