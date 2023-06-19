В "Урарту" заявили, что не ведут переговоры с футболистом "Динамо" Захаряном

Ранее журналист Храч Хачатрян сообщил в Twitter, что для перехода Захаряна в европейский клуб ему нужно перейти в армянскую команду. По информации журналиста, в этой сделке заинтересован "Урарту".

Захаряну 20 лет, он выступает за "Динамо" с января 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года. 31 января в пресс-службе "Динамо" сообщили ТАСС, что к Захаряну проявляют интерес европейские клубы. В летнее трансферное окно он был близок к переходу в английский "Челси", но сделка сорвалась из-за технических сложностей. В прошедшем сезоне Захарян провел 37 матчей, забив 5 мячей и отдав 10 результативных передач.