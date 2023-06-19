Гаджиев: уже на этой неделе Шамиль Газизов приедет в махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи о приглашении Шамиля Газизова в клуб на должность генерального директора.

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«Надеемся, Шамиль Камилович будет в нашем клубе. Переговоры находятся на финише. Думаю, все должно быть нормально. Он планирует приехать к нам на этой неделе», — цитирует Гаджиева Sport24.

Газизов получил широкую известность благодаря работе в «Уфе». Эффективного менеджера переманил к себе в 2020 году «Спартак», но в столичном клубе специалист не продержался и полугода.

Позже Шамиль Газизов вернулся в «Уфу», вылетел с клубом в Первую лигу, а в завершившемся сезоне – ещё дивизионом ниже.