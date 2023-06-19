Адвокат описал путь спасения Промеса от тюрьмы

«Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что это примут. Но они могут разослать бумагу по странам европейского сотрудничества, с этим может быть проблема.



Думаю, что Промес будет просить у «Спартака» помощи с получением российского гражданства. Это даст ему стопроцентные гарантии, что его не выдадут.



Россия своих граждан не выдает», — заявил Добровинский.