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Адвокат Добровинский заявил, что Промес не сядет в нидерландскую тюрьму, если получит российский паспорт

Российский адвокат Александр Добровинский заявил, что нидерландский нападающий Квинси Промес сможет избежать тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, если получить российское гражданство. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Адвокат описал путь спасения Промеса от тюрьмы
© РИА Новости

По его словам, даже если Нидерланды подадут заявку на розыск Промеса через Интерпол, не факт, что такая заявка будет рассматриваться.

«Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что это примут. Но они могут разослать бумагу по странам европейского сотрудничества, с этим может быть проблема.

Думаю, что Промес будет просить у «Спартака» помощи с получением российского гражданства. Это даст ему стопроцентные гарантии, что его не выдадут.

Россия своих граждан не выдает», — заявил Добровинский.

19 июня нидерландский суд вынес обвинительный приговор по делу Промеса о нападении на двоюродного брата. Форвард «Спартака» получил наказание в виде 18 месяцев лишения свободы.

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