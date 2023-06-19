Адвокат описал путь спасения Промеса от тюрьмы

Адвокат Добровинский заявил, что Промес не сядет в нидерландскую тюрьму, если получит российский паспорт
Российский адвокат Александр Добровинский заявил, что нидерландский нападающий Квинси Промес сможет избежать тюремного заключения за нападение с ножом на двоюродного брата, если получить российское гражданство. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».
По его словам, даже если Нидерланды подадут заявку на розыск Промеса через Интерпол, не факт, что такая заявка будет рассматриваться.
«Нидерланды должны подать на него в Интерпол, там должны принять требования страны к розыску человека. Если Квинси осудили на полтора года, то не факт, что это примут. Но они могут разослать бумагу по странам европейского сотрудничества, с этим может быть проблема.
Думаю, что Промес будет просить у «Спартака» помощи с получением российского гражданства. Это даст ему стопроцентные гарантии, что его не выдадут.
Россия своих граждан не выдает», — заявил Добровинский.
19 июня нидерландский суд вынес обвинительный приговор по делу Промеса о нападении на двоюродного брата. Форвард «Спартака» получил наказание в виде 18 месяцев лишения свободы.