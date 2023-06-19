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Депутат Журова о сроке Промеса: «Для России это репутационный удар. Преступник должен сидеть в тюрьме, как говорил Жеглов»

Депутат Светлана Журова жестко высказалась о приговоре форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Депутат Журова жестко высказалась о приговоре Промеса
© Sports.ru

Промес сегодня был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. 31-летний хавбек, признанный лучшим игроком сезона в «Спартаке», не посещал слушания по делу.

«Должен ли Промес быть депортирован? Тут вопрос Интерпола, сложно депортировать, когда нет юридических оснований. А когда будет запрос, наш Интерпол и будет принимать решение. Соглашений с Голландией о выдаче преступников у нас нет. С Интерполом есть у нас договоренности, вопрос к ним.

Конечно, для России это репутационный удар. Когда вина доказана, это неоднозначное отношение. Как говорил Глеб Жеглов, преступник должен сидеть в тюрьме. Если вина доказана, реакция для всех должна быть одинаковой.

Выдать ему российский паспорт? Не уверена, что он сможет получить его. Я бы не стала обходить закон, в котором, возможно, прописано, что за его нарушения он не сможет стать гражданином РФ. Я бы ради него наш закон не нарушала», – заявила депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка.

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