Адвокат Промеса прокомментировал приговор футболисту

Адвокат Промеса заявил, что футболист будет добиваться отмены тюремного заключения
Футболист московского клуба «Спартак» Квинси Промес обжалует решение суда Амстердама. Как сообщает ТАСС, адвокат нападающего Роберт Малевич заявил, что спортсмен будет добиваться отмены приговора о тюремном заключении на 18 месяцев.
«Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком», — сказал адвокат.
Малевич добавил, что после этого Промес также может обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой, а окончательного и обязательного к исполнению решения суда пока не принято.
Напомним, что 19 июня суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата. Конфликт произошел на семейной вечеринке в 2020 году в нидерландском Абкауде — спортсмен ранил мужчину ножом чуть ниже коленной чашечки.
Прокуратура Нидерландов требовала для Промеса два года тюремного заключения. Суд назначил футболисту 18 месяцев тюрьмы, а также обязал его выплатить 7 тысяч евро родственнику в качестве компенсации.