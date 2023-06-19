Адвокат Промеса прокомментировал приговор футболисту

Футболист московского клуба «Спартак» Квинси Промес обжалует решение суда Амстердама. Как сообщает ТАСС, адвокат нападающего Роберт Малевич заявил, что спортсмен будет добиваться отмены приговора о тюремном заключении на 18 месяцев.

«Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком», — сказал адвокат.

Малевич добавил, что после этого Промес также может обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой, а окончательного и обязательного к исполнению решения суда пока не принято.

Напомним, что 19 июня суд Амстердама признал Промеса виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами на двоюродного брата. Конфликт произошел на семейной вечеринке в 2020 году в нидерландском Абкауде — спортсмен ранил мужчину ножом чуть ниже коленной чашечки.