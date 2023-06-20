Президент «Урала»: скорее всего, этот сезон Гогличидзе проведёт в «Оренбурге»

«Если появилась информация, что Гогличидзе перешёл в «Оренбург», наверное, это так. Скорее всего, этот сезон он проведёт в «Оренбурге». Это аренда с правом выкупа», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.