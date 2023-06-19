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Защитником «Динамо» Сазоновым интересуется «Гамбург»

Грузинский защитник московского «Динамо» Саба Сазонов может перейти в немецкий «Гамбург», сообщают инсайдеры, близкие к клубу второй Бундеслиги.

Защитником «Динамо» интересуется «Гамбург»
© Betassist

Отмечается, что немецкая команда уже начала переговоры о трансфере футболиста.

Сазонов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В 2021 он перешёл в «Динамо». Действующий контракт 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Сазонов провёл за бело-голубых 33 матча и отметился одним забитым мячом. На счету Сазонова два матча в составе сборной Грузии. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 2,5 млн.

По итогам сезона-2022/2023 «Гамбург» не сумел завоевать путёвку в Бундеслигу, уступив в переходных матчах «Штутгарту».

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