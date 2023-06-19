Защитника «Фулхэма» арестовали из-за угроз "навсегда избавиться" от жены

По информации La Depeche, Диоп подозревается в том, что угрожал смертью своей супруге, с которой находится в процессе развода. Сообщается, что развод проходит в напряженной обстановке – Диоп не хочет платить компенсацию, которую требует его жена. Футболист угрожал супруге «избавиться от нее навсегда», в связи с чем женщина обратилась в полицию.