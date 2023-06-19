Защитника «Фулхэма» арестовали из-за угроз "навсегда избавиться" от жены

Защитник «Фулхэма» Диоп угрожал «навсегда избавиться» от жены, с которой разводится, та заявила в полицию. Игрок арестован во Франции, он утверждает, что говорил не всерьез
Защитник «Фулхэма» Исса Диоп арестован по обвинению в угрозах своей жене.
По информации La Depeche, Диоп подозревается в том, что угрожал смертью своей супруге, с которой находится в процессе развода. Сообщается, что развод проходит в напряженной обстановке – Диоп не хочет платить компенсацию, которую требует его жена. Футболист угрожал супруге «избавиться от нее навсегда», в связи с чем женщина обратилась в полицию.
Защитник «Фулхэма» был задержан в Тулузе в воскресенье вечером. Сейчас Диоп находится под стражей в центральном полицейском участке города. Отмечается, что игрок признал некоторые факты угроз, уточнив при этом, что его слова не были серьезными.
Защитник «Фулхэма» Диоп угрожал «навсегда избавиться» от жены, с которой разводится, та заявила в полицию. Игрок арестован во Франции, он утверждает, что говорил не всерьез
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