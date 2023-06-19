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Комментатор Губерниев заявил, что "Спартак" не должен укрывать нападающего Промеса от правосудия

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24 заявил, что московский «Спартак» должен предать правосудию нападающего Квинси Промеса, который был осужден на полтора года за вооруженное нападение на двоюродного брата.

Губерниев призвал «Спартак» перестать укрывать Промеса
© Газета.Ru

По его словам, репетиционные потери самого титулованного клуба России будут высокими, если клуб разрешит Промесу продолжит выступать в новом сезоне.

«Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет его укрывать, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий.

Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», — заявил Губерниев.

19 июня нидерландский суд вынес обвинительный приговор по делу Промеса о нападении на двоюродного брата. Нападающий нанес родственнику ножевое ранение в колено.

Текущий контракт Промеса со «Спартаком» действует до лета 2024 года.

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