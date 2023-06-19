Губерниев призвал «Спартак» перестать укрывать Промеса

Комментатор Губерниев заявил, что "Спартак" не должен укрывать нападающего Промеса от правосудия
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24 заявил, что московский «Спартак» должен предать правосудию нападающего Квинси Промеса, который был осужден на полтора года за вооруженное нападение на двоюродного брата.
По его словам, репетиционные потери самого титулованного клуба России будут высокими, если клуб разрешит Промесу продолжит выступать в новом сезоне.
«Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет его укрывать, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий.
Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее», — заявил Губерниев.
19 июня нидерландский суд вынес обвинительный приговор по делу Промеса о нападении на двоюродного брата. Нападающий нанес родственнику ножевое ранение в колено.
Текущий контракт Промеса со «Спартаком» действует до лета 2024 года.