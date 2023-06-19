Вратарь ПСЖ вышел из комы

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико выведен из искусственной комы, сообщает El Desmarque со ссылкой на программу Ya es Mediodía телеканала Telecinco.
На данный момент футболист находится в сознании.
Испанец находится в реанимации с 28 мая после несчастного случая, произошедшего во время езды на лошади. Сообщалось, что 29 летний игрок упал на землю и ударился головой, после чего также получил удар копытом в область шеи. У Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.
Рико в минувшем сезоне не провел ни одного матча за «ПСЖ».