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Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико выведен из искусственной комы

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико выведен из искусственной комы, сообщает El Desmarque со ссылкой на программу Ya es Mediodía телеканала Telecinco.

Вратарь ПСЖ вышел из комы
© Матч ТВ

На данный момент футболист находится в сознании.

Испанец находится в реанимации с 28 мая после несчастного случая, произошедшего во время езды на лошади. Сообщалось, что 29 летний игрок упал на землю и ударился головой, после чего также получил удар копытом в область шеи. У Рико диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико в минувшем сезоне не провел ни одного матча за «ПСЖ».

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