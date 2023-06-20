Воронежский «Факел» покинул вратарь

«Лёша, спасибо за всё, что ты сделал для клуба. За самоотверженную игру весной-2022, которая увенчалась историческим сейвом в Калининграде. За профессионализм, открытость, доброе отношение к болельщикам. Ты – часть истории «Факела», — говорится в заявлении воронежского клуба.