"Локомотив" объявил о расторжении контракта с Иваном Игнатьевым

Футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с нападающим Иваном Игнатьевым . Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Контракт с Игнатьевым был заключен до 30 июня 2023 года.

24-летний форвард перешел в "Локомотив" летом 2022 года. На его счету 27 матчей за клуб во всех турнирах, пять забитых мячей и две голевые передачи.

"Я хочу выразить огромную благодарность футбольному клубу "Локомотив" за год, который я провел в его составе. Вы дали мне возможность расти и развиваться! Конечно же, я очень благодарен тренерскому составу и всем работникам, которые делают эту команду по-настоящему великой. Вы поддерживали меня, давали советы и помогали мне становиться лучше", - приводит слова Игнатьева сайт "Локомотива".