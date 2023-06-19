Сборная Финляндии забила шесть безответных мячей в матче квалификации Евро-2024

Встреча прошла в Хельсинки на стадионе «Олимпийский». Финны забили шесть безответных мячей. Отличились Глен Камара , Беньямин Кялльман , Теэму Пукки и Даниэль Хоканс, оформивший хет-трик. Хоканс поразил ворота соперников трижды за девять минут.

После трех туров сборная Финляндии занимала третье место в таблице группы H, имея в активе шесть баллов. Сан-Марино расположилось на шестой строчке, не набрав очков. Лидер группы — Дания, у которой после трех матчей также шесть очков на счету. Датчане обгоняли финских и казахстанских футболистов по разнице забитых и пропущенных мячей.