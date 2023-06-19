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Сборная Новой Зеландии демонстративно отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром

Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч с Катаром из-за оскорблений в адрес защитника команды Майкла Боксолла. Товарищеская встреча проходила в Австрии.

Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на 2-й тайм матча с Катаром
© globallookpress.com

После первого тайма счёт был 1:0 в пользу Новой Зеландии, однако футболисты выигрывающей команды приняли решение не выходить на вторую половину.

«Майкл Боксолл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – цитирует заявление сборной NZHerald.

Таким образом, встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Марко Стаменич из «Копенгагена».

Главным арбитром матча был австриец Мануэль Шюттенгрубер.

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