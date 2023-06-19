«Удивлен и шокирован»: Тедеско об отъезде Куртуа из сборной Бельгии

«Мы должны были принять решение перед матчем с Австрией в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован. Не ожидал, что произойдет что-то подобное», — сказал тренер.