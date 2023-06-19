«Удивлен и шокирован»: Тедеско об отъезде Куртуа из сборной Бельгии
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подтвердил отъезд голкипера Тибо Куртуа из команды из-за вопроса о капитанстве. Его слова приводит Sports.ru.
Тедеско отметил, что вопрос о назначении капитана обсуждался еще в марте и было решено назначить на эту роль Кевина де Брюйне. При этом на его замену в случае непредвиденных обстоятельств кандидатура четко определена не была, но «выбор был между Ромелу Лукаку и Куртуа», добавил он.
Тедеско подчеркнул, что ему было «все равно», кто выйдет на замену, поскольку у него «на поле есть несколько капитанов», в том числе Ян Вертонген и Янник Карраско, и были нужны «несколько игроков, способных взять на себя ответственность».
«Мы должны были принять решение перед матчем с Австрией в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован. Не ожидал, что произойдет что-то подобное», — сказал тренер.
По его словам, в итоге Куртуа принял решение покинуть сборную. Тедеско указал, что пытался поговорить с футболистом, поскольку данное решение было серьезным, но не смог.