Сборная Беларуси добыла первую победу в квалификации, переиграв Косово

Завершился матч четвертого тура группы I квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Беларуси и сборная Косова. Игра проходила на нейтральном поле стадиона «Суса Ференц» в Будапеште (Венгрия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Георгия Кондратьева.

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В течение двух минут Владисла Морозов и Макс Эбон по разу поразили ворота Арьянета Мурича. На это Косово ответило реализованным пенальти, одиннадцатиметровый точно исполнил Ведат Мурики.