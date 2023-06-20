Кейн вошел в топ-40 бомбардиров в истории международного футбола

Накануне сборная Англии разгромила национальную команду Северной Македонии (7:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Хет-трик оформил Букайо Сака, дубль в активе Гарри Кейна.

Нападающий «Тоттенхэма» вошёл в топ-40 бомбардиров в истории международного футбола. В его активе 59 голов, учитывая официальные и товарищеские матчи. Столько же у Али Ашфака (Мальдивы), Ча Бум Куна (Южная Корея) и Эдинсона Кавани (Уругвай).

У Давида Вильи (Испания) и Имре Шлёссера (Венгрия) по 60 голов. Рекорд принадлежит португальцу Криштиану Роналду, у него 122 мяча.

Кейн забивает в 12-м матче квалификации Евро подряд. Его серия началась в 2019 году.