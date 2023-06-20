Магкеев раскрыл причины несостоявшегося трансфера в «Милан»
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов.
«Это было еще в 2021-м году. Я хорошо сыграл матч против них [«Марселя»] в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился. Что за итальянские команды? «Лацио» и «Милан», – приводит слова Магкеева Sport24.
Магкеев является воспитанником академии «Локомотива». Контракт футболиста с железнодорожным клубом действует до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне 24-летний центральный защитник сыграл в 26 матчах «Локомотива», но не отметился результативными действиями. На его счету 8 желтых и 1 красная карточки.
По итогам сезона 2022/23 «Локомотив» занял 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Чемпионом России стал «Зенит», который заработал 70 очков
В 26-м туре чемпионата России в матче против «Сочи» (3:0) Магкеев получил тяжелую травму. Футболисту был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Для него такое повреждение стало вторым в карьере. Этап восстановления займет минимум полгода.