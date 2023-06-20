Магкеев раскрыл причины несостоявшегося трансфера в «Милан»

«Это было еще в 2021-м году. Я хорошо сыграл матч против них [«Марселя»] в Лиге Европы и понравился главному тренеру — Хорхе Сампаоли. После этого руководство «Марселя» связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд. Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился. Что за итальянские команды? «Лацио» и «Милан», – приводит слова Магкеева Sport24.