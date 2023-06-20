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Кокорин может стать одноклубником Оздоева в "Фатих Карагюмрюк"

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин интересен турецкому «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает Sport24.

Кокорин может воссоединиться с экс-партнером по сборной России
© РИА Новости

Турецкий клуб рассматривает возможность аренды российского нападающего. «Фатих Карагюмрюк» ждет решения от футболиста и «Фиорентины».

Стоит отметить, что за турецкий клуб выступает бывший партнер Кокорина по «Зениту» и сборной России Магомед Оздоев. Полузащитник перебрался в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента из Санкт-Петербурга.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.

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