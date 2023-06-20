Кокорин может воссоединиться с экс-партнером по сборной России

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин интересен турецкому «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщает Sport24.

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Турецкий клуб рассматривает возможность аренды российского нападающего. «Фатих Карагюмрюк» ждет решения от футболиста и «Фиорентины».

Стоит отметить, что за турецкий клуб выступает бывший партнер Кокорина по «Зениту» и сборной России Магомед Оздоев. Полузащитник перебрался в «Фатих Карагюмрюк» летом 2022 года на правах свободного агента из Санкт-Петербурга.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».