В Федерации футбола Мальты считают, что судья подарил Украине победу в очном матче

Федерация футбола Мальты на своем официальном сайте раскритиковала главного судью встречи со сборной Украины Рудди Буке за его работу.

© Газета.Ru

«Не в первый раз на международной арене сборная Мальты стала жертвой неоднозначных решений судей, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти – подарку от французского арбитра Рудди Буке», — сказано в сообщении.

В Федерации считают, что второй пенальти арбитр встречи назначил за «несуществующий контакт» между Жаном Боргом и Андреем Ярмоленко.

Встреча между командами состоялась 19 июня в рамках 4 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Украины одержала победу со счетом 1:0. В начале второго тайма Ярмоленко не смог реализовать пенальти, через 20 минут украинцы получил еще одно право на одиннадцатиметровый удар. Виктор Цыганков на сей раз был точен.