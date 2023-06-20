В Федерации футбола Мальты считают, что судья подарил Украине победу в очном матче

В Федерации футбола Мальты заявили, что судья матча с Украиной неверно поставил второй пенальти
Федерация футбола Мальты на своем официальном сайте раскритиковала главного судью встречи со сборной Украины Рудди Буке за его работу.
«Не в первый раз на международной арене сборная Мальты стала жертвой неоднозначных решений судей, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти – подарку от французского арбитра Рудди Буке», — сказано в сообщении.
В Федерации считают, что второй пенальти арбитр встречи назначил за «несуществующий контакт» между Жаном Боргом и Андреем Ярмоленко.
Встреча между командами состоялась 19 июня в рамках 4 тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Украины одержала победу со счетом 1:0. В начале второго тайма Ярмоленко не смог реализовать пенальти, через 20 минут украинцы получил еще одно право на одиннадцатиметровый удар. Виктор Цыганков на сей раз был точен.
После трех матчей сборная Украины идет на втором месте в группе, уступая только Англии. Мальта располагается на последнем месте.