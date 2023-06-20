Экс-игрок «Спартака» рассказал о походах в ночной клуб с Промесом

«Квинси всегда отзывчивый, общительный, на позитиве. Если шёл куда-то отдыхать, звал с собой. Он добряк. Когда я увидел, что к полутора годам приговорили, чуть неприятно стало. О нём плохого ничего не могу вспомнить, нет плохих качеств. Не любит проигрывать, команду настроит, нужные слова подберёт.



Я с ним познакомился, ещё когда был в «Анжи». У нас мини-сбор в Кратово был, Эбесилио меня подтянул, говорил, что там Промес будет. А они в «Калина-баре» на Арбате отдыхали, там и познакомились.



Эбесилио – ещё тот кайфарик. Промес тоже любит потусить, но он не бухает. Выпьем максимум апероль. Вот Эбисилио нормально заливался. Был момент в Минске, тогда белорусы с голландцами играли, мне в два часа ночи позвонил диджей с клуба, хотел сказать, что там Промес и чтобы я подтянулся. Я никогда телефон на «без звука» не ставил, а тогда поставил. Промес говорил ему: «Позови Тигу».



Меня Эбесилио поражал хладнокровием, обращением с мячом, он всегда рубился, футбольная злость была. Иностранцы не все такие. Он один из таких. Ему было без разницы. Я его замахи до сих пор помню: как будто по воротам ударит, а он перекатывает. Очень техничный», — приводит слова Тигиева Legalbet.