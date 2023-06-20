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Михаил Мудрик потерял в рыночной стоимости € 10 млн

Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночных стоимостей футболистов Английской Премьер-Лиги.

Украинский игрок "Челси" Мудрик изрядно потерял в рыночной стоимости
© Чемпионат.com

По итогам обновления вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик потерял в стоимости € 10 млн и теперь оценивается в € 50 млн.

Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ выглядит следующим образом:

  1. Айван Тони («Брентфорд», € 35 млн (- € 15 млн)).
  2. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 70 млн (- € 10 млн)).
  3. Антони («Манчестер Юнайтед», € 60 млн (- € 10 млн)).
  4. Уэсли Фофана («Челси», € 55 млн (- € 10 млн)).
  5. Михаил Мудрик («Челси», € 50 млн (- € 10 млн)).
  6. Сон Хын Мин («Тоттенхэм», € 50 млн (- € 10 млн)).
  7. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», € 45 млн (- € 10 млн)).
  8. Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 40 млн (- € 10 млн)).
  9. Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).
  10. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).
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