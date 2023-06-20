Украинский игрок "Челси" Мудрик изрядно потерял в рыночной стоимости

Михаил Мудрик потерял в рыночной стоимости € 10 млн
Интернет-портал Transfermarkt провёл традиционное обновление рыночных стоимостей футболистов Английской Премьер-Лиги.
По итогам обновления вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик потерял в стоимости € 10 млн и теперь оценивается в € 50 млн.
Полностью топ-10 самых подешевевших футболистов АПЛ выглядит следующим образом:
- Айван Тони («Брентфорд», € 35 млн (- € 15 млн)).
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», € 70 млн (- € 10 млн)).
- Антони («Манчестер Юнайтед», € 60 млн (- € 10 млн)).
- Уэсли Фофана («Челси», € 55 млн (- € 10 млн)).
- Михаил Мудрик («Челси», € 50 млн (- € 10 млн)).
- Сон Хын Мин («Тоттенхэм», € 50 млн (- € 10 млн)).
- Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», € 45 млн (- € 10 млн)).
- Каземиро («Манчестер Юнайтед», € 40 млн (- € 10 млн)).
- Алисон Бекер («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», € 35 млн (- € 10 млн)).
Чемпионат.com: главные новости