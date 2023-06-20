Тренер сборной Ирана выразил готовность снова сыграть товарищеский матч с Россией

«Россия – очень сильная команда. Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами, это пойдёт нам на пользу при подготовке к Кубку Азии. Но пока предложений о проведении такого матча не было», – приводит слова Амира Галенои Metaratings.