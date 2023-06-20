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Тренер сборной Ирана выразил готовность снова сыграть товарищеский матч с Россией

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои выразил готовность вновь провести товарищеский матч со сборной России. По его словам, россияне — сильная команда, игра с которой пойдёт на пользу при подготовке к Кубку Азии.

Тренер сборной Ирана выразил готовность снова сыграть товарищеский матч с Россией
© Чемпионат.com

«Россия – очень сильная команда. Конечно, мы бы хотели сыграть со всеми сильными командами, это пойдёт нам на пользу при подготовке к Кубку Азии. Но пока предложений о проведении такого матча не было», – приводит слова Амира Галенои Metaratings.

Напомним, сборная России встречались с Ираном в марте 2023 года в Тегеране. Этот товарищеский матч завершился со счётом 1:1. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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