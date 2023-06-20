Стала известна дата дебюта Месси в составе "Интер Майами"

Аргентинский нападающий Лионель Месси проведет первый матч в составе американского футбольного клуба "Интер Майами" в ночь на 22 июля. Об этом во вторник сообщил телеканал ESPN.

По информации источника, руководство американской команды рассчитывает, что Месси впервые сыграет за новый клуб в матче против мексиканского клуба "Крус Асуль". Игра пройдет в рамках группового этапа турнира Leagues Cup, в котором принимают участие команды из Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики.

Месси объявил о переходе в "Интер Майами" 7 июня. Последним клубом нападающего был французский "Пари Сен-Жермен", который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта. За парижскую команду форвард выступал с лета 2021 года, проведя за нее 74 матча в различных турнирах, отметившись 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны.

Месси 35 лет, с 2003 по 2021 год он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.