Зарема Салихова нецензурно ответила на вопрос о новом гендиректоре «Спартака»

Супруга владельца "Спартака" Салихова заявила, что не знает нового гендиректора клуба Малышева
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, заявила, что не может оценить назначение Олега Малышева на пост генерального директора столичной команды. Ее слова передает РИА Новости.
20 июня «Спартак» сообщил, что Малышев, который входит в совет директоров красно-белых, сменил Евгения Мележикова в должности генерального директора.
В ответ на вопрос о том, как можно оценить назначение Малышева, Салихова заявила, что не знает функционера и никогда его не видела, использовав при этом нецензурную лексику.
Мележиков работал в «Спартаке» с 2015 по 2019 год директором по безопасности, в сентябре 2020 года он вновь вернулся на этот пост. В 2021 году он был назначен на пост генерального директора команды.
Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Спартак» выиграл бронзовые медали, уступив в турнирной таблице лишь петербургскому «Зениту» и московскому ЦСКА. Также команда, которая в прошлом сезоне выиграла Кубок России, в этом году вылетела на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону».