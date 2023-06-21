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«Извините, но я не знаю, как объяснить, что произошло» — тренер сборной Польши о поражении в матче с Молдавией

Главный тренер сборной Польши Фернанду Сантуш прокомментировал поражение в матче с Молдавией, отметив, что не может объяснить такой итог встречи.

Тренер сборной Польши извинился после поражения в матче с Молдавией
©  Матч ТВ

20 июня сборная Польши в рамках 4 го тура квалификации чемпионата Европы 2024 в гостях проиграла Молдавии со счетом 2:3.

— Честно говоря, я не знаю, что сказать. Извините, но я не знаю, как объяснить, что произошло. В первом тайме мы играли очень хорошо, агрессивно, сосредоточенно, были голевые моменты. В перерыве сказал игрокам, что мы на правильном пути и что во втором тайме они должны сохранять тот же уровень агрессии. Но мы выпали из игры, это необъяснимо.

Такие вещи могут происходить в футболе, но я не могу этого объяснить. Это не отсутствие качества, иначе мы бы не сыграли так первый тайм. Это вопрос менталитета, надо работать над этой ситуацией. При всем уважении к Молдавии они не заслужили ни одного гола, не говоря уже о трех, — приводит слова Сантуша A Bola.

В группе E Молдавия занимает третье место, набрав 5 очков. Польша находится на четвертой строчке, имея 3 очка в активе и проведя на игру меньше.

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