Тренер сборной Польши извинился после поражения в матче с Молдавией

— Честно говоря, я не знаю, что сказать. Извините, но я не знаю, как объяснить, что произошло. В первом тайме мы играли очень хорошо, агрессивно, сосредоточенно, были голевые моменты. В перерыве сказал игрокам, что мы на правильном пути и что во втором тайме они должны сохранять тот же уровень агрессии. Но мы выпали из игры, это необъяснимо.



Такие вещи могут происходить в футболе, но я не могу этого объяснить. Это не отсутствие качества, иначе мы бы не сыграли так первый тайм. Это вопрос менталитета, надо работать над этой ситуацией. При всем уважении к Молдавии они не заслужили ни одного гола, не говоря уже о трех, — приводит слова Сантуша A Bola.