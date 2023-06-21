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Гендиректор ЦСКА Бабаев опроверг новость об интересе "Галатасарая" к форварду клуба Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость турецких СМИ о том, что форвард армейского клуба Федор Чалов согласился перейти в турецкий «Галатасарай». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

В ЦСКА отреагировали на новость об интересе «Галатасарая» к Чалову
© РИА Новости

«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Федором, ни с клубом не было», — сказал Бабаев.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

В завершившемся сезоне Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Портал Тransfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.

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